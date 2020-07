Tallinna klubil sihikul oli veel Andri Aganits, kuid tema karjäär jätkub siiski Kreekas Thessaloniki PAOK-i ridades. Ent tundub, et Selver napsab endale veel linnarivaali TalTechi suurima punktimasina. Kuidas viimati 2017. aastal Eesti meistriks kroonitud ja viimastel hooaegadel esikolmikust välja jäänud Selver jaksab ühtäkki palgata nii palju kogenud mängijaid? Võrkpalli ringkonnas käib jutt, et Selver leidis endale just koondislaste palkamiseks uue rahastaja väga loogilisest kohast.