Selver alistas TalTechi ning tõusis Credit24 meistriliigas teiseks

Selveri meeskonda vedas täna 22 punkti (+11) toonud Matej Šmidl, 15 punkti (+6) lisas 5 ässaga säranud Karli Allik ja 10 silma (+2) Oliver Orav, teatab Volley.ee. Selveri vastuvõtt oli 53%, rünnakuid lahendati 46-protsendiliselt, blokist saadi 8 ja servilt 10 punkti (eksiti 14 pallingul).

TalTechi edukamana tõi Valentin Kordas 14 punkti (+1), Andris Õunpuu jõudis 7 punktini (+4). TalTechi vastuvõtt oli 38%, rünnak 36%, servil löödi 7 ässa (vigu tehti 16) ja blokiga teeniti 7 silma.

Teises tänases mängus alistas RTU/Robežsardze 3:0 (25:22, 25:21, 25:17) OC Limbaži/MSĢ.

Credit24 Meistriliiga liider on 13 punktiga Saaremaa Võrkpalliklubi, kel sel nädalal liigamänge pole. Selver tõusis viiendalt positsioonilt teiseks, punkte on neil 11. Kolmas on 9 punkti kogunud Bigbank Tartu, neljas on samuti 9 punktiga Pärnu Võrkpalliklubi. TalTech jätkab 4 punktiga kaheksandal kohal.

