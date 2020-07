Saaremaalt lahkuv leegionär: Eesti on riik, mida ma armastan

32-aastane Maciel mängis Eestis teatavasti teist korda, sest hooajal 2014/15 esindas ta Tallinna Tehnikaülikooli.

“Eesti on riik, mida ma armastan ja mille vastu on mul erilised tunded. Olin ka Saaremaal elades väga õnnelik, sest see on ilus, turvaline ja vaikne saar. Kindlasti lähen ma ühel päeval sinna tagasi,” ütles Maciel pühapäeva õhtupoolikul Võrkpall24’le.

Maciel liitus eile Türgi esiliigaklubi Spor Külübuga, mis asub sügisel püüdma kohta kõrgeimas divisjonis. Tegu on kümnenda välisriigiga, kus kogenud võrkpallur leiba teenima asub.

Loe täispikka artiklit portaalist Vorkpall24.ee.