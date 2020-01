Saaremaalt lahkunud Urmas Tali: silmakirjalikkust ja kahepalgelisust on sporti juurde tulnud

Asjad juhtusid näiliselt väga kiiresti. Pühapäeval kaotati karikafinaal Tartu Bigbankile 2 : 3, esmaspäeval otsustati Urmas Tali teenetest loobuda, teisipäeval sai uudis avalikuks ja juba neljapäeval hõigati välja uus juhendaja – kreeklane Ioannis Kalmazidis.

Mõni võrkpallikommentaator jõudis teatada, et kui Saaremaa eesmärk oli võita kõik kolm kodust karikat, pole sellise kiire ja jõulise reaktsiooni üle põhjust imestada. Ent kui sündmustesse süveneda, selgub, et asendajat hakati otsima tegelikult enne finaalmängu. Ka klubi mänedžer Hannes Sepp tunnistas, et ilmselt oleks treenerit vahetatud ka võidu puhul. Ehk saarlaste otsus sündis olukorras, kui hooaja 18 ametlikust mängust oli kaotatud vaid üks – Balti liigas 3 : 2 Jēkabpilsile. See pole tavapärane.