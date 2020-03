Saaremaale saabunud Milano volletäht: maailm ei saa koroonaviiruse tõttu seiskuda

See on nagu Taaveti ja Koljati heitlus. Saaremaa võiduvõimalused Itaalia kõrgliigas viiendat kohta hoidva Milano Powervolley vastu on kahe mängu kokkuvõttes ehk vast paar protsenti. Teisalt saavad veerandfinaali pääsuga oma eesmärgi juba täitnud saarlased minna kohtumistele vastu täiesti pingevabalt ja just nii võivad juhtuda spordiimed. Kaotada pole midagi, võita aga oi-oi kui palju. Siiani ei ole ükski Eesti võrkpalliklubi üheski eurosarjas kunagi veerandfinaalist kaugemale jõudnud.

Kui palju teavad kuulsad vastased Saaremaast ja Eesti võrkpallist? Kuidas rahustavad koroonaviiruse haiguskolde lähedalt tulnud külalised murelikke inimesi? Ja mida otsustab Saaremaa meeskond - kas vastastega kätlemine mängu eel tavapäraselt toimub või mitte? Loe edasi ja saad teada!