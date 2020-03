Saaremaal käinud võrkpallikohtunik haigestus koroonaviirusse

Eelmisel kolmapäeval ja neljapäeval kohtusid Kuressaares CEV Challenge Cupi veerandfinaalis Itaalia klubi Milano Powervolley ja Saaremaa VK. Itaallased võitsid avamängu 3:0 ja teise 3:1.

Eile teatas Milano Powervolley klubi oma koduleheküljel, et kuna osad nende meeskonna liikmed on haigestunud, pandi kogu võistkond karantiini.

„Saime täna (eile - toim.) ja mitmest allikast teada, et hiljutisel Challenge Cupi reisil Kuressaarde puutusime Eestis kokku kolme inimesega, kellel on tuvastatud COVID 19,” kirjutas klubi oma Facebooki lehel. „Seetõttu on tervishoiutöötajad korraldanud kogu meeskonnale (sportlased ja tehnilised töötajad) kohese karantiini, hoolimata sellest, et hetkeseisuga sümptomeid ei ole, mis võiks COVID 19 nakkamist tekitada.”

Klubi ei täpsustanud, mitu mängijat nende ridadest haigestus. Itaalia meedia andmetel puudutas uudis viite meeskonna liiget, kelle seas olid nii mängijad kui ka taustajõud.

Peaminister Jüri Ratas esines täna Riigikogu istungi alguses 20-minutilise poliitilise avaldusega ning peatus küsimuste voorus ka skandaalsetel euromängudel. Ratas tunnistas, et täna ta Itaalia klubi enam üle piiri ei laseks.

"Kahjuks, aga võib-olla ka õnneks pole meil võimalust aega tagasi kerida," sõnas Ratas. "Olen nõus, et kui me saaksime kogu võrkpallimängu kerida tagasi aega, kus on viis minutit enne võistkonna ületulekut Eesti piirilt, siis teeksime kõik selleks, et seda poleks juhtunud."

