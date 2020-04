Saaremaal käinud Milano võistkonna tähtmängija palavikku jäänud tiimikaaslastest: kellelgi suuri sümptomeid polnud

Abdel-Aziz ja Powervolley mängisid viimati märtsi alguses Kuressaares, kui kohalik Saaremaa VK võõrustas Challenge Cup sarja veerandfinaali raames koroonaviiruse epitsentrist saabunud Milano meeskonda.

Kõigest kolm päeva pärast Saaremaaga mängimist pidi Milano kohtuma Itaalia meistriliigas Padova Kioenega. Kuna aga viiel Milano mängijal oli selleks ajaks tekkinud palavik, jäi kohtumine ära. Kuidas meeskond olukorda suhtus ja kas tegu oli koroonaviirusega? "Me olime kõik väga rahulikud, sest meie klubi arstid teevad alati head tööd ning nad selgitasid meile algusest peale kõike. Kellelgi suuri sümptomeid polnud ning keegi väga tõsiselt haigeks ei jäänud," vastas Abdel-Aziz.

"See on juba võrkpalli palju mõjutanud, sest mitmed klubid on finantsiliselt raskes seisus," kommenteeris Abdel-Aziz koroonakriisi üldist mõju võrkpallile. "Nüüd peavad mängijad ja liigad läbirääkimisi palkade osas. Ühtlasi me ei tea, millal võib uus hooaeg alata. Kas fännid saavad tulla vaatama või mitte?"

"Väga raske on ennustada, mis saab, sest keegi ei tea, millal me sellest jagu saame. Loodetavasti juhtub see varsti!"

