Saaremaal jäetakse koroonaviiruse ohu tõttu suured spordisündmused ära. Mis saab võrkpalli Balti liiga finaalturniirist?

Sel nädalal pidi Saaremaal aset leidma kaks spordipidu: 13.-14. märtsile oli kavandatud võrkpalli Balti liiga finaalturniir ja 14.-15. märtsil ehk nädalavahetusel pidid Kuressaare tennisehallis toimuma mölkky lahtised Euroopa sisemeistrivõistlused.

Nüüdseks on selge, et Saaremaal neid võistlusi ei peeta. Eelmisel nädalal peeti Kuressaares võrkpalli eurosarja mängud Milano Powervolley ja Saaremaa vahel. Toona ei näinud Terviseamet selles probleemi. Nüüdseks on asjad muutunud ja on antud selge juhis loobuda rahvusvaheliste spordivõistluste korraldamisest. Esialgu pole saabunud infot, et mõni saarlane on nakatunud koroonaviirusesse. Eilsed testid olid negatiivsed. Mitmed Milano võrkpallurid pandi kodumaale naastes haigusnähtude tõttu karantiini, kuid klubi esindaja kinnitusel polnud neil koroonaviiruse sümptomeid, vaid tegu oli tavalise külmetusega.

Esialgu on segane, mis saab võrkpalli finaalturniirist. Võimalik on, et võistlus viiakse üle Tartusse või Tallinna. Ühes poolfinaalis pidanuks kohtuma Saaremaa ja lätlaste Jekabpils ning teises Tallinna Selver ja Tartu Bigbank.

Eesti võrkpalliliit saatis pressiteate, kuid esialgu vastuseid sealt ei leia:

"13.-14. märtsil Kuressaares toimuma pidanud Credit24 Meistriliiga finaalturniir Kuressaares ei toimu. Eesti Võrkpalli Liit kaalub alternatiive, info võimaliku toimumisaja ja koha suhtes saabub lähiajal.