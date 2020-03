Saaremaad väisanud Milano võrkpalliklubi esindaja Delfile: meie mehed on terved, koroonaviiruse testimiseks puudub ajend

Märt Roosna reporter RUS 64

Milano Powervolley meeskond Saaremaal. Foto: Irina Mägi

Milano Powervolley külaskäigu järel on Saaremaal tuvastatud juba 31 koroonaviiruse juhtumit ja see number kasvab väga kiiresti. Haigestus ka mängul osalenud sloveenist kohtunik ja üks piirikohtunik. Samas itaallased väidavad jätkuvalt, et nende hulgas haigeid ei ole.