Saaremaa võrkpallurite buss läks teel Ukrainasse katki

Saaremaa pääses avaringist edasi Šveitsi klubi Lausanne´i loobumise tõttu. Homne vastane Horodoki Epicentr-Podolyany pääses 1/16-finaalist samuti mänguta edasi, sest Belgradi Partizan loobus samuti koroonaviiruse leviku tõttu mängimast.

Saaremaa ja Horodoki paari võitja kohtub sealsamas peetavas veerandfinaalis kas Lissaboni Sportingu (Portugal) või Praha Lvõviga (Tšehhi).

Saaremaa meeskond reisis Ukrainasse bussiga, mis tuli küll Läti – Leedu piiril tehniliste probleemide tõttu välja vahetada ja nii tuli meeskonnal öösel neli tundi uut bussi oodata. Peatreener Ioannis Kalmazidis säilitas vintsutustele vaatamata positiivse meele. “Buss oli väga mugav, aga reis oli muidugi väga pikk. Pidime bussi ka poolel teel välja vahetama, aga lõpuks jõudsime ikka kohale. Bussiga oli siiski turvalisim viis siia reisida,” lausus juhendaja.

Et Saaremaa sai koduses Credit24 Meistriliigas ja karikavõistlustel kolm kaotust Selver Tallinnalt, on meeskonna enesekindlusele mõjunud. “Ega see meeldiv pole ja emotsioonid olid vastavad. Aga me püüame taas enesekindluse leida ja mängida oma tegelikul tasemel. Peame võitlema ja näitama, et suudame vaimselt kosuda. Ka on kõigil suur tõestamise vajadus, mis pole sugugi halb,” ütles juhendaja.

Horodoki klubi on Kalmazidise sõnul jõukohane vastane. “Ukraina klubi on hästi komplekteeritud, hea rünnakuga tiim. Neil mängib rahvuskoondise sidemängija, üks nurgaründaja on 210 cm pikk, diagonaal pole väga pikk, ent mängib agressiivselt. Olen videost nelja-viit mängu vaadanud ja eeldan, et tuleb kõva madistamine. Samas on neilgi omad nõrkused ja püüame neid ära kasutada. Eelkõige loodan neid serviga survestada ja proovime mängida võimalikult kiiret mängu, millega nad väga harjunud pole,” rääkis peatreener mänguplaanist. “Ka kaks ülejäänud meeskonda on head, Lissabon ilmselt tugevaim, nad on eurosarjas alati hästi esinenud. Võtan seda turniiri kui head väljakutset meie meeskonnale,” lisas Kalmazidis.

Nii kaheksandik- ja veerandfinaalides selgub võitja ühe mänguga. Saaremaa ja Horodoki kohtumine algab 8. detsembril kell 19.00.