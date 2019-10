Saaremaa võrkpalliklubiga liitunud kauaaegne Eesti koondislane Keith Pupart: kokku on saadud korralik punt

Klubi pressiteade:

"Kindlasti kulub meile ära suurte kogemustega mängumees, kellega koos ühiselt selle hooaja eesmärkide poole liikuda. Pupart suudab kindlasti meie servivastuvõttu oluliselt paremaks muuta ja on väga tugev täiendus ka muude mänguelementide osas. Keith on sel hooajal kuues saarlane, kes meeskonna nimekirja kuulub, lisaks on meile ka kaks nö. pool saarlast Rauno Tamme (elukaaslane saarlane, kellega on ka tore ühine laps peres kasvamas) ja Harri Palmari (ema Saaremaal sündinud ja üles kasvanud).

Pupart mängis viimati Eestis hooajal 2008/2009, kui esindas Selver Tallinna meeskonda. Peale seda siirdus ta Prantsusmaa kõrgliigasse, kus mängis kokku kuus hooaega esindades Rennes Volley 35 ja Arago de Sete meeskondasid. Peale seda siirdus ta Poola liigasse, kus esindas kolm aastat Lubin Cuprumi värve. Eelmisel hooajal mängis Pupart koos Andri Aganitsa ja Timo Tammemaaga Belgias, Maaseik Greenyardi meeskonnas.

Küsisime Pupartilt ka mõned küsimused:

Mida ootad sellelt hooajalt ja millised on sinu isiklikud eesmärgid?

Sellelt hooajalt ootaks eelkõige tiitleid. Materjali siin võistkonnas peaks olema. Isiklikus plaanis loodan olla võistkonnale võimalikult kasulik.

Oled osalenud juba klubi viiel treeningul. Millised on esmamuljed ja ootused?

Esmamuljed võistkonnast on positiivsed. Tundub, et kokku on saadud üks korralik punt. Ootused saavad siin olla ainult kõige kõrgemad. Ootan põnevat hooaega

Oled jõudnud sel hooajal kindlasti rohkem kohalikku liigat jälgida. Kuidas võrdled seda tolle ajaga kui viimati Eestis mängisid 2008/2009 hooajal?

Muutunud on see, et ma ei ole enam 24 vaid 34. Mulle tundub, et tase on läinud ühtlasemaks ja võrreldes varasema ajaga on välismaalasi võistkondades rohkem."