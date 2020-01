Saaremaa Võrkpalliklubi värske välismaalasest peatreeneri debüüt kujunes õudusunenäoks

Kalmazidise debüütmänguks oli Balti liiga kohtumine Tallinna Selveriga. Tallinlased näitasid saarlastele lõpuks tulemusega 3:1 koha kätte. Esimese geimi võtis Selver 28:26 ja teise 25:22. Kolmanda võitis Saaremaa 25:22, kuid neljandas olid taas paremad tallinlased. Sedakorda skooriga 25:18.

Tali juhendamisel oli Saaremaa saanud Balti liigas sel hooajal ühe kaotuse, kui oktoobris jäädi 2:3 alla Jekabpilsile. Tali käe all saadi üldse kaks kaotust. Lisaks tuli saarlastel kaotajana lahkuda karikafinaalis. Seal mängis nad 3:2 üle Tartu Bigbankile.

Balti liigat on nüüd 37 punktiga juhtimas Tartu. Teine on Jekabpils 34-ga, kolmas Selver 31-ga ja neljas Saaremaa 30-ga. Saaremaa on võrreldes tartlastega pidanud kaks ning ülejäänud kahega kolm kohtumist vähem.