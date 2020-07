Saaremaa võrkpalliklubi uus ja võimas täiendus: olen võistkonna kohta palju häid asju kuulnud

205 cm pikkune Lopes on kogu karjääri jooksul mänginud vaid Brasiilias ja ta on kuulunud ka rahvuskoondise ringi.

Ülemöödunud hooajal oli Lopes Brasiilia Superliiga paremuselt teine blokeerija.

Saaremaa teatas sotsiaalmeedias, et klubi ootab Lopesi näol endale võimsat täiendust, kes suudaks Henri Treialist jäänud augu vähemalt samaväärselt täita.

Lisaks tehti võrkpalluriga lühike intervjuu:

Mida pead enda tugevusteks võrkpalliväljakul?

Minu tugevusteks on nii rünnak kui blokk, aga ma alati püüan paremaks saada ka teistes elementides.

Mis on sinu suurimad võrkpallialased saavutused?

Ma arvan, et 2017. aastal rahvuskoondises mängimine. Samuti Brasiilia superliiga paremuselt teine blokeerija hooajal 2018/2019. Ning hooajal 2017/2018 olin liiga top10-s nii blokeeringus kui servis.

Kui palju sa teadsid ennem Saaremaast ja meie klubist?

Tegelikult ma ei teadnud klubist ennem väga palju. Aga kui Saaremaa VK hakkas saama mu üheks võimalikuks uueks klubiks, siis uurisin täpsemalt. Ma kuulsin palju häid asju klubi professionaalsusest ja sellest, kui hästi mängijatega töötatakse ning alati võideldakse, et olla parim.

Mida sa ootad uuelt hooajalt?

Mul on suured ootused ja ma annan endast kõik, et olla hea mängija ning aidata klubil oma eesmärke täita. Samuti ootan ma juba, et näha teie linna ja klubi lähemalt ning loomulikult suurepäraseid võrkpallifänne Saaremaal.