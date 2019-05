Saaremaa võrkpalliklubi tõi ühe Eesti koondislase välismaalt koju tagasi

"Oleme uueks hooajaks käed löönud Eesti koondise keskblokeerija Henri Treialiga," seisab Saaremaa klubi Facebooki postituses.

Treiali näol on tegemist peatselt 27-aastaseks saava 204 cm pikkuse mängumehega, kes alustas oma karjääri Võru Võrkpalliklubist ja jätkas Bigbank Tartus. 2016 teenis Henri esimese välislepingu Tšehhist, kust ta mängis kaks hooaega. Eelmine hooaeg mängiti koos Kristo Kolloga Itaalia esiliigas VBC Mondovi meeskonnas.

Treiali sõnul tuli Saaremaaga liitumise otsus suhteliselt lihtsalt. „Kuna seljataga oli väga pingeline välishooaeg, siis tundsin, et hea on tulla hetkeks koju tagasi. Kuna Saaremaa eesmärgid ja plaanid on suured ja mängitakse ka eurosarjas, siis tundus see olevat minu jaoks hetkel ideaalne valik. Olen otsusega ise väga rahul. Isiklikus plaanis loodan olla võimalikult suureks abiks klubile, et saavutada edu ja seatud eesmärgid täita. Üritan anda endas parima ja alati midagi juurde õppida. Kindlasti saab olema väga huvitav hooaeg ja ootan seda juba põnevusega,“ rääkis Treial.