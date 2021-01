Souza alustas hooaega silmapaistvalt ja oli sügisel kohati ka Credit24 Meistriliiga suurim punktikütt, kuid viimastel kuudel kukkus tema esituste kvaliteet ühes meeskonnaga, kirjutab Võrkpall24.ee.

Saaremaa klubi juht ja mänedžer Hannes Sepp möönab, et meeskonnal on käsil tõepoolest rasked ajad. “Peatoetajal ja presidendil (Ivar Alt) on tekkinud viivitus seoses maksetega. Õnneks oleme saanud signaali, et olukord võiks nüüd viimaks laheneda. Lubatud maksed peaksid saabuma nädala jooksul,” ütles Sepp, kelle sõnul on klubi hetkel võlgu kogu meeskonnale.

Et palkade maksmisega on klubi hädas olnud juba paar kuud, pole välistatud, et mõni mängija võib veel sarnaselt Souzale meeskonnast lahkuda.

