Saaremaa Võrkpalliklubi sõlmis lepingu eestlastele tuntud brasiillasega

Mängumees on viimastel aastatel mänginud nii diagonaalründaja, kui nurgaründaja positsioonil. Millist rolli hakkab ta kandma Saaremaa meeskonnas saab selgeks lähikuudel, kuid võimekas on mees mõlemal positsioonil. Eestlastele on Maciel tuttav TTÜ parimast aastast, kus ta peale vigastuspausi ühe hooaja mängis. Peale seda hooaega on ta mänginud veel näiteks Tšehhis, Itaalias ja Prantsusmaal. Maciel on tuntud oma tugeva tööeetika ja võimsa füüsise poolest. Sündinud on mängumees 1988. aastal ja pikkust on tal 196 cm, kuid maksimaalseks löögikõrguseks lausa 360cm.

Küsimusele, miks just Saaremaa Võrkpalliklubi ja palju ta meist ennem teadis vastas Maciel: „Olen suhelnud Saaremaa klubiga ja mõnede sõpradega, kes kinnitasid mulle klubi professionaalsust, eesmärke ning tulevikuvisioone. Olen kuulnud palju positiivset ja need eesmärgid ja see klubi tunduvad minu jaoks põnevad. Olen jälginud oma vanade sõprade ja Saaremaa klubi mänge nii kohalikus liigas, kui ka eurosarjas ning see on jätnud positiivse mulje“

Mängisid aastatel 2014-2015 TTÜ-s. Millised mälestused Sul Eestist on?



Vaid parimad mälestused, mis saavad olla. Meil oli hea seltskond, leidsin palju sõpru ja nad on erilisel kohal mu südames. Ma armastan Eestit ja kui te vaatate minu vanu Instagrami fotosid, siis näete, kuidas ma armastasin ja nautisin seda aega, kui Eestis olin.

Millised on sinu isiklikud ootused ja eesmärgid uueks hooajaks?