Saaremaa võrkpalliklubi president: seis on hetkel väga nutune

"Et püss oleks põõsasse visatud, sellest on vara rääkida," märkis Saaremaa Võrkpalliklubi president Toivo Alt portaalile saaremaasport.ee. "Täna me kindlasti veel mingeid otsuseid ei tee ning need jäävad maisse või juunisse. Tahaks vaadata tulevikku optimistlikult, aga paraku tuleb lähtuda reaalsusest."

Hetkel on nii alaliidule, klubidele, kui ka fännidele tundmatu suurus, kui paljud kriisi üle elavad ja millisel tasemel on pinnale jääjad võimelised jätkama. On lahtine, kas minnakse edasi koos lätlastega, ühisliigast koos soomlastega rääkimata.

„Seis on hetkel väga nutune,“ tõdes Toivo Alt. „Paraku on vaja ühel hetkel otsustada, mis tasemel meeskond moodustada. Kui teisel pool võrku taset pole ja tuleb mängida amatööridega, siis ei näe ka tugeval satsil erilist mõtet. See ei ole ju huvitav sportlikus mõttes ja ka fännidel pole midagi vaadata."

