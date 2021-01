Saaremaa võrkpalliklubi president: olen tekitanud piinliku olukorra

Saaremaa meeskond sündis 2017. aastal Toivo ja Ivar Aldi initsiatiivil kõva positiivse pauguga – justkui tühjast kohast tekkis äkki Eesti kõige professionaalsem võrkpallimeeskond, millel oli teistega võrreldes ka märksa suurem eelarve. Sel hooajal oli see planeeritud üle 400 000 euro. Nüüd on sama ootamatult õhus oht, et kodust võrkpallitandrit kõvasti elavdanud ja teisigi rohkem pingutama sundinud klubi võib areenilt lahkuda. Või vähemalt põhimeestest ilma jääda. Üks võtmemängija on juba klubi vahetanud, pakkumisi on tehtud mitmele teiselegi. Klubi presidendi Ivar Aldi sõnum on siiski positiivne.