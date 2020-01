Saaremaa võrkpalliklubi palkas uueks peatreeneriks kunagise EM-hõbeda

Kalmazidis on Rootsis üles kasvanud ja mängijana (sidemängijana) esindanud koondist 150 korral. Mängijana on tema parimad tulemused 1988. aastal Seouli olümpiamängude seitsmes koht ja 1989. aastal Euroopa meistrivõistluste teine koht. Lisaks on ta mitmekordne Kreeka karika ja meistrivõistluste võitja.

Treeneritööd alustas ta 2007. aastal Thessaloniki Iraklise abitreenerina, tulles koheselt ka Kreeka meistriks. Jannis sai esimest korda peatreeneriks 2010. aasta detsembris Olympiacose ridades, kus ta kevadel võitis koheselt ka Kreeka meistritiitli ja tunnistati Kreeka aasta treeneriks. Kreeka meistriks ja karikavõitjaks on ta tulnud ka Thessaloniki PAOK-i peatreenerina, kus ta on muuseas juhendanud ka praegust Saaremaa mängijat Javier Jimenezt aastal, mil mängumees valiti Kreeka liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks.

Samuti on Kalmazidis olnud neli aastat ka Kreeka naiste rahvuskoondise peatreener.

Kalmazidisel on IT alane kõrgharidus ning nii Rootsis, kui hiljem ka Kreekas, on ta omandanud kõrgeima võimaliku treeneri kutsetunnistuse.

Kalmazidise tugevuseks treenerina peetakse väga head motiveerimisvõimet ja suhtlemisoskust. Samuti on temal väga head teadmised tänapäeva tippvõrkpallist.