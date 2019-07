Saaremaa Võrkpalliklubi palkas temporündajaks Austraalia koondislase

Eelmisel hooajal mängis ta Tšehhis, aga mänginud on ta näiteks veel ka Prantsusmaal ja Kreekas. Kuna Austraalia mängib Aasia meistrivõistluste finaalturniiril, siis liitub mängumees Saaremaa treeningutega alates 23. septembrist (ülejäänud meeskond alustab juba 5. augustil).

Eelnevalt on klubi temporündajatest lepingud sõlminud Harri Palmari, Henri Treiali ja Taavi Preiga.

Küsisime ka Beault mõned küsimused:

Miks sa valisid uueks hooajaks just Saaremaa Võrkpalliklubi?

Ma kuulsin klubi kohta väga palju positiivselt oma tuttavatelt. Eriti just seda, kui professionaalselt on klubis asjad korraldatud ja kui palju klubi hoolitseb oma mängijate eest. See on iga mängija jaoks oluline.

Mis on sinu isiklikeks eesmärkideks järgmisel hooajal?

Minu eesmärgiks on võita kõik tiitlid kõikides sarjades, mida me mängime. Isiklikult plaanis sean endale eesmärgiks püüda olla liiga parim blokeerija.

Mida sa pead enda tugevusteks keskblokeerijana?

Minu tugevuseks keskblokeerijana on mängu lugemine ja kiirus nii blokis kui rünnakul.