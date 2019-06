Saaremaa Võrkpalliklubi palkas Poola kõrgliiga mängija

Reto puhul on tegemist peagi 28 aastaseks saava mängumehega, kellel on pikkust 195 cm. Eelmisel hooajal mängis Reto Poola PlusLiga-s Cerrad Czarni Radomi meeskonnas, kellega saavutati tugev 5. koht maailma ühes tugevaimas liigas. Eelnevatel hooaegadel on ta mänginud Šveitsi paremates meeskondades.

Reto, miks sa valisid oma uueks klubiks Saaremaa Võrkpalliklubi ja palju sa teadsid ennem Eesti võrkpallist?

Oma Eesti sõpradelt kuulsin ma väga palju häid asju klubi kohta. Mulle meeldib selle klubi väga soe ja mõnus atmosfäär ning ma olen kindel, et suudame selle meeskonnaga näidata väga ilusat mängu.

Ma ei ole varem jälginud meeskondasid selles liigas väga täpselt, kuid ma mäletan, kui me mängisime Tallinnas Eesti koondise vastu. See toetus fännidelt ja võrkpalli populaarsus selles riigis avaldas mulle väga sügavat muljet.

Mis on Sinu isiklikud ootused ja eesmärgid uueks hooajaks?

Loomulikult soovin ma võita tiitleid. Eks ma näen, kui realistlik eesmärk see on, kui olen näinud teisi võistkondasid selles liigas. Eurosarjas võtaks mäng mängu haaval ja prooviks jõuda nii kaugele kui võimalik.

Mis sa arvad, mis on Sinu tugevused sidemängijana?



Mulle meeldib mängida kiiret mängu ja ma ei jaga alati väga standardseid tõsteid. Minu serv on mitmekülgne ja minu tugevuseks on kindlasti ka blokk. Suurim potentsiaal on mul areneda veel edasi võib-olla kaitsemängus.