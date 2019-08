Saaremaa Võrkpalliklubi palkas nurgaründajaks Kuuba koondislase

Javier`i puhul on tegu 198 cm pikkuse ja 29-aastase mängumehega. Jimenez on Kuuba koondist esindanud 6 aastat ja mänginud seal 107 mängu. 2016. aasta Rio olümpial oli Javier koondise kapten. Lisaks kodumaisele liigale on ta mänginud veel kõrgliigades Argentiinas, Kreekas (Paok Salonik, kus ta valiti 2014-2015 aastal ka liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks) ja Itaalias (Molfeta).

"Saime väga positiivse tagasiside mängija kohta ka koondise treenerilt Cretult, kes on Javieri tegemistega juba varasemalt kursis olnud," kirjutas Saaremaa Võrkpalliklubi pressiteates.

Javier on juba Saaremaal ja alustas esmaspäeval treeninguid koos ülejäänud meeskonnaga.

Käesoleval nädalal liituvad klubiga veel sidemängija Reto Giger ja diagonaalründaja Daniel Maciel. Vaid Rauno Tamme ja Beau Graham liituvad meeskonnaga septembris, kui koondisesuvi on lõppenud.

Miks sa valisid uueks hooajaks just Saaremaa Võrkpalliklubi ja palju sa Eesti võrkpallist ennem teadsid?

Kuna tunnen teie koondise treenerit Cretu`t, siis tema rääkis mulle klubi kohta positiivset ja julgustas liituma. Eesti koondise vastu olen ma varem ka mänginud ja eestlased jätsid mulle väga positiivse mulje.

Mis on sinu isiklikeks eesmärkideks järgmisel hooajal?

Mul on alati endale kõrged eesmärgid seatud. See hooaeg ei ole selles osas erinev. Soovin aidata meeskonda maksimaalselt nii mänguliselt, kui emotsionaalselt ja saavutada klubi seatud eesmärgid.

Mida sa pead enda tugevusteks nurgaründajana?

Minu filosoofia võrkpallurina on, et parim viis meeskonda aidata on olla väljakul agressiivne ja võitle. Ja ma usun, et minu tugevuseks on mitmekülgsus rünnakul.