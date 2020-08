Saaremaa võrkpalliklubi palkas Brasiilia mängumehe

Evandro on mänginud oma karjääri jooksul väga mitmetes riikides – Brasiilias, Boliivias, Prantsusmaal, Kreekas, Iisraelis, Tšehhis, Türgis, Indoneesias ja Küprosel.

Ülemöödunud hooaeg - viimane, mis oli tema täispikk hooaeg - oli mehe jaoks üks edukamaid. Siis võideti Kreeka karikavõistlustel teine koht. Sel hooajal oli ta ka tugeva Kreeka liiga paremuselt teine servija ja paremuselt kolmas punktitooja ning ka Kreeka liiga parim nurgaründaja.

"Evandro on mõnele Eesti võrkpallisõbrale vast ka tuttav nimi. Nimelt eelmisel hooajal mängis De Souza Kfar Saba meeskonnas, kellega Saaremaa CEV Challenge Cupil ka kohtus. Siis oli mängumees küll tegelikult vigastatud, kuid vigastuse kiuste oli ta siiski platsil ja ka sellises olekus oli ta oma meeskonna parim," teatas Saaremaa võrkpalliklubi Facebookis.

Eesti tippklubi küsis Evandrolt ka mõned küsimused.

Kuidas on su karjäär siiani möödunud?

Minu karjäär on olnud kindlasti võidukas. Mitte ainult tiitlite mõistes, vaid ka õppimise ja enda arendamise osas. Olen leidnud palju uusi ja häid sõpru.

Mida pead enda tugevusteks võrkpalliväljakul?

Kindlasti on minu suurimateks tugevusteks rünnak ja serv.

Mis on sinu suurimad võrkpallialased saavutused?

Iga mäng ja iga hooaeg on märkimisväärne, kuid hea meel oli esimest korda Euroopas olles tiitel võita ja seda Kreekas ja meie praeguse treeneri Jannis Kalmazidise vastu. Kõikides liigades olen ise silma paistnud just oma tugevate külgede osas – serv ja rünnak. Nendes elementides olen olnud oma meeskonna liider ja parimate seas ka liiga üldarvestuses.

Mida sa ootad uuelt hooajalt?

Ma olen kindel, et see saab olema hea hooaeg. Ma väga ootan juba, et saaksime koos meeskonnaga alustada. Ma valisin Saaremaa Võrkpalliklubi, kuna selle klubiga läheme me võitlema just tiitlitele. Meil on kõik vajalik olemas, head mängijad, treener, taustajõud ja meie fännid. Nende kõige toel läheme täitma oma eesmärke.