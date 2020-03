Saaremaa Võrkpalliklubi: Milano mängijad on terved, ootame euromängudele täismaja publikut

Tugeva Milano meeskonna vastu toob edu vaid parim mäng, teab Saaremaa peatreener Ioannis Kalmazidis. "Mängijad on terved ja valmis. Credit24 Meistriliiga veerandfinaalseeria Jelgavaga pole küll parim võimalik ettevalmistus euromängudeks, aga seda me muuta ei saa. Itaalia liigas mängiv Milano saab iganädalaselt väga kõrgel tasemel mängida ja see on teine maailm kui meil siin. Olen realist - kui Milano näitab oma parimat esitust, läheb meil väga raskeks. Aga kui nad päris 100-protsendiliselt ei tegutse ja meie oleme oma parimal tasemel, siis on meil võimalik edule loota küll," rääkis peatreener.

"Kahtlemata läheme neile kohtumistele vastu suure motivatsiooniga ja püüame anda kõik, mis meil anda on. Muidugi on mul hea meel, et saame mõlemad kohtumised pidada Kuressaares ja oma fännide suurt tuge nautida," lisas Kalmazidis.