Saaremaa Võrkpalliklubi libero Alari Saar unistab välislepingust ja Premium liiga vutimurule pääsemisest

"Tahaks Premium liigas mängida, mitte meeskonnaga lihtsalt kaasas käia," tunnistas Saar FC Kuressaare kodulehele. "Olen Kuressaare inimestega rääkinud, kuid peatreener Roman Kožuhhovskiga veel suhelnud ei ole, seepärast vaatame, kuidas asjad minema hakkavad. Et Kure esindusse saada, selleks ma Tallinnasse kolima ei hakka ja loodan, et siinsete trennide tase ja maht on selleks sobivad."

End algul FC Kuressaare duubelmeeskonnas teises liigas mängides vormi saada üritava Alari Saare hinnangul on tänavu Saaremaa esindusmeeskonnal korralik koosseis ja niipalju kui ta on mänge näinud on eelmise aastaga võrreldes tehtud päris korralik samm edasi, sest suudetakse ka palliga mängida.

Võrkpallis jäid Alari Saarel Saaremaa Võrkpalliklubiga mängimata Balti liiga finaalturniir ja Eesti meistrivõistluste otsustavad kohtumised, kus tema meeskond oli kindel favoriit kuldmedalite võitmisele.

Paraku on üldjuhul just need mängud kokkuvõttes kohaks, kus mängijad saavad enda oskusi tõeliselt näidata. Paljuski sõlmitakse just kevadiste mängude põhjal järgmiseks hooajaks lepinguid ja maksab toimunu nii mõnelegi mehele kindlasti saatuslikult kätte.

Saare hinnangul lähevad võrkpallis kõigil rahalised võimalused tagasihoidlikumaks ja liigas tuleb kindlasti tagasilöök. "Võib minna, et meil välismaalasi sel aastal ei tule ja mängitakse oma poistega," pakkus ta. "Välja käidud idee, et kaasata ka esiliiga meeskondi poleks päris õige, sest siis jääks asi päris lahjaks. Nemad treenivad ikka kord või kaks nädalas. Meistriliigas võiks ju mängijad ka käia tööl, kuid iga päev oleks trenn. Nii suudaks mingitki taset hoida ja oleks hea võimalus edasi minna."

Samas vaatab Saar ise siiski välismaa poole, kuigi ka sealsetes liigades tuleb kindlasti tagasilöök ja eelistatud võivad olla oma riigi mängijad. Nii on Alari Saar saatnud erinevatele Euroopa klubidele oma mänguvideosid ja ootab positiivseid vastuseid.

"Olles rääkinud mitme mehega olen saanud aru, et võimalusel tuleks ikkagi minna ja see piirtagune võrkpall ära kogeda," põhjendas libero oma soove. "Kindlasti ei tasu minna igasse mudaliigasse. Aga usun, et samal tasemel, kus vend Kevin (Saar) mängis, ehk Prantsusmaa esiliigas oleks ka mina oskuste poolest võimeline mängima. Muidugi saan aru, et liberotel on keeruline välismaale saada, aga üritama peab."