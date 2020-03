Saaremaa võrkpalliklubi leegionär on võistkonna juhtidele ja fännidele väga tänulik

"Oli hooaeg, mida ei suutnud kahjuks koroonaviiruse tõttu lõpetada, kuid see jätab meile järgnevateks kuudeks palju mälestusi. CEV Challenge Cupis veerandfinaali ja Balti liigas poolfinaali jõudmine oli sel hooajal kahtlemata saavutus," kirjutas nüüdseks sümptomitest vabanenud Jimenez Facebookis.

"Aga suurim saavutus on olnud see, et meie fännid toetavad meid kus iganes, mitte ainult Eestis või Lätis. Nad käisid meiega ka Iisraelis ja Hispaanias, suur aitäh!" lisas kuubalane.

"Tänan ka klubi administratsiooni, keda esindab Hannes Sepp, siinsete tingimuste eest. Tänan treenereid ja füsioterapeute, nad annavad alati oma parima. Tänan ka oma meeskonnakaaslasi, et nad ennast eesmärkide ja meeskonna nimel ohverdasid. Tänan teid kõige eest."

Jimenez loodab Kuubasse naasta maikuus.