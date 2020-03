Saaremaa võrkpalliklubi kapten: meil on vähemalt viis-kuus koroonaviirusesse nakatunut

Maciel usub, et nakatus viirusesse 4. ja 5. märtsil toimunud euromängude ajal, kui Saaremaad külastas Itaalia klubi Milano Powervolley. Uudis Macieli avaldusest on jõudnud ka Itaalia meediasse.

"Kaptenina oli mul mitmeid kokkupuuteid vastasmeeskonna mängijatega, kohtunikega jne. Kümne päeva pärast tundsin väikest peavalu, nagu oleks mul põskkoopapõpetik ja tavaline väsimus. Pärast trenni läksin koju ja kaotasin teadvuse. Paari päeva pärast sümptomid kadusid. Terviseamet võttis minuga ühendust ja ma ütlesin, et ka mu naine tunneb end halvasti: tal olid peavalud, iiveldus ja nõrkus. Nad tulid mulle koju ja mu proov osutus positiivseks," rääkis Maciel portaalile Web Volei.

"Nüüd oleme me kümnendat päeva karantiinis. Mu naise seisund on kõvasti paranenud. Nad ei võtnud temalt proovi, aga kuna me oleme kogu aeg koos, siis ma ei kahtlegi, et ka temal on koroonaviirus."

"Meie tiimis on vähemalt viis-kuus inimest, kes on nakatunud, aga ainult kahel oli palavik ning nüüd on nad juba paranenud. Oleme noored sportlased. Usun, et see on paranemisele kaasa eidanud. Pean ütlema, et meie ametnikud on olnud väga ettevaatlikud ja fännid on pakkunud, et võivad meile koju toitu tuua. Meil ei tohi minna samamoodi nagu Itaalias, kus inimestel läks aega, enne kui nad epideemiat tõsiselt võtsid ning asi läks käest ära," lisas Maciel.

Saaremaa võrkpalliklubi tegevjuht Hannes Sepp ei olnud sel nädalal nõus Delfile avaldama, mida Saaremaa mängijatele tehtud koroonatestid näitasid. Detailidesse keeldus laskumast ka delikaatsetele isikuandmetele viidanud Terviseamet.

"Taaskord pean tõdema, et seadus lubab mul vaid enda eest rääkida," ei saanud Sepp ka täna värske uudise valguses midagi enamat öelda ega Macieli välja öeldud määratlust "vähemalt viis-kuus nakatunut" täpsustada.

