Ta siirdub keset hooaega Kreeka meeskonda Thessaloniki PAOK-i, kus Souzast saab Andri Aganitsa tiimikaaslane.

32-aastane nurgaründaja oli hooaja alguses hirmsas hoos, viimastel kuudel, kui Saaremaa mõõnas on olnud, pole temagi püss paukunud. Samas on ta siiski Credit24 Balti liigas 167 punktiga Saaremaa resultatiivseim mängija, kogu liiga peale on see viies näit. Saarlastest paremuselt järgmise mehe leiame kümnendalt realt - Hindrek Pulk ja 152 punkti.

Kuidas siis Saaremaa hooaja keskel suurimast punktikahurist ilma jäi, kas see oli mängija enda või klubi initsiatiiv ja kas on plaan teda kellegagi asendada? Uursime seda klubi tegevjuhilt Hannes Sepalt.