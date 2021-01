Saaremaa võrkpalliklubi fännid algatasid raskustes klubi heaks korjanduse

"Kallid toetajad, fännid ja kaasaelajad! Saaremaa Võrkpalliklubi on meile kõigile ülioluline! Alustades pallipoistest, kelle silmis on unistus mängida kord selles klubis kuni juhtkonnani välja, kes on oma vabast tahtest klubisse investeerinud on. Kogukond, fännid, toetajad, mängijad, treenerid,Eesti võrkpall jne!" seisis fännide ühisavalduses.

"Saaremaa ei tohi kõige selle nimel alla anda! Asjalood on kahjuks hetkel Saaremaa Võrkpalliklubis nii, et meie peatoetaja maksed on viibinud, kuid on lootust lähiajal see korda saada, aga mängijad võivad teha oma otsuseid varem, mis tähendaks hooaja katkemist," lisati teates.

"Siit meie abipalve! Kõik, kes soovivad anda oma suure või väikese panuse, siis ülekande saab teha: EE567700771003913203 MTÜ Saaremaa Võrkpall"

