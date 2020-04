Saaremaa võrkpallifännid: meie klubi poolele on löödud piisavalt palju palle, tõstame punase kaardi ja ütleme "Stop!"

Tänaseks on selge ka see, et kui mingi osa nakatumisi tuli spordisaalist, siis saarele tuli seda ka teisi kanaleid pidi. See on fakt. Suusareisid, puhkusereisid, koolivaheaeg, festivalid, peod jne. Meie oma saarlasedki naasid suusakuurortitest ja väisasid otse festivale, mis samal nädalavahetusel toimusid. Liine oli mitmeid. Need on faktid. Faktidega emotsioonide vastu ei saa ja kui kedagi teeks tervemaks süüdlase leidmine, oleks super! Küll aga muudab inimesi haigemaks vihkamine, negatiivsus, süüdlaste ostimine. Hetkel peab olema igaühe fookus suunatud sellele, et püsida terve ning loota, et kogu maailm tuleb sellest kriisist võimalikult kiiresti välja!

See kiri tuleb südamest ja Saaremaa VK fännide poolt. Nende inimeste poolt, kelle igapäevaelu on klubi rikastanud nende kolme hooaja jooksul. Tuhanded fännid, kes oma meeskonda mängudel toetavad. Sajad vollesõbrad, kes oma puhkusepäevad loovutavad fännireisidele. Pallipoisid ja tüdrukud, kes igat mängu suure põnevusega ootavad. Lapsed, kes on läinud Saaremaa VK meeste eeskujul võrkpallitrenni ja leidnud endale uue lemmik spordiala. Kõikide nende nimelt, kellele Saaremaa VK on kõik need aastad korda läinud!"

