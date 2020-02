Saaremaa võrgumeeskonna treener: „Fantastiline! Tunnen suurt kergendust.”

„Fantastiline! Ikka kui seatakse hooaja eel eesmärke, on oluline oma piire laiemaks teha ja sihte saavutada. Meil on nüüd selline meeldiv olukord, et meil on oma osa Saaremaa võrkpalliklubi ajaloost. Arvan, et see on väga tähtis mängijatele, töötasime koos kõvasti ja nad väärisid seda. Olen väga õnnelik!” ütles Kalmazidis, kui 1/8-finaalis oli konkurentsist tõrjutud hispaanlaste Almeri Unicaja.

Millal tekkis veendumus, et võit tuleb ära? „Kindel ei saa kunagi olla. Olen näinud väga palju eri olukordi. Alles siis, kui seis oli 24:15, arvasin, et asi on peaaegu kindel. Tunded on fantastilised, tunnen kergendust. Kõik need päevad olen ma pingsalt mõelnud, mida teha, kuidas alustame, kes on värske, kes mitte.”

Saaremaa jättis kasutamata kaks esimest matšpalli, kuid seejärel eksis vastane servil ja meie mehed võisid juubeldama hakata. Veerandfinaalis kohtutakse kahe nädala pärast Itaalia klubi Milano Powervolleyga.

Millised on Saaremaa võiduvõimalused? „Kui sa küsid seda kihlveoportaalide koefitsiendimeistritelt, siis nad ütlevad: null! Aga spordis on alati nii, et ühel pool on kuus mängijat, teisel samuti kuus, võrk ja pall on mõlema jaoks samad. Kõik võib juhtuda. Aga peame endale aru andma, et see on teine tase – Itaalia, Milano... Nad mängivad tipptasemel, meie praegu seal veel ei ole, võib-olla tulevikus,” arutles Kalmazidis.

Seekord on Saaremaal kasutada see väike eelis, et teine mäng peetakse nende koduväljakul. Kalmazidis seda üle ei tähtsustanud: „See ei muuda midagi eriti. Kaotasime ju Unicajale Saaremaal, aga võitsime siin.”