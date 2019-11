Saaremaa VK ja Selver Tallinn avavad Aadu Luukase karikavõistluste poolfinaalid

Veerandfinaalis oli Saaremaa kahel korral parem esiliigaklubist Tallinna Ülikoolist, Selver alistas samuti esiliigasse kuuluva Eesti Maaülikooli meeskonna.

Poolfinaali kordusmäng peetakse 27. novembril kell 19.00 Audentese spordihoones. Võitjaks osutub kaks võitu saanud võistkond või juhul kui mõlemal võistkonnal on üks võit ja üks kaotus, siis mängu eest antavate suurema punktide arvuga võistkond. Mängu eest antavate punktide võrdsuse korral mängitakse kuldne geim.

Meistriliiga viimases omavahelises kohtumises jäi oktoobri keskel 3:2 peale Saaremaa. Saaremaa meeskonna peatreener Urmas Tali rääkis karikavõistluste avamängu eel, et sellest ajast on mõlema meeskonna mäng palju muutunud. "Mõlemad meeskonnad on vahepeal paremaks muutunud ja usun, et saab näha võitluslikku võrkpalli. Meie eesmärk on edasi pääseda, kuidas, pole oluline. Et tegu on poolfinaaliga ja mängus on finaalikoht, on teravust ja ärevust rohkem," kommenteeris Tali. "Kui Selveri ründajatel Karli Allikul, Oliver Oraval ja Matej Šmidlil on hea päev, on nad väga ohtlikud," lisas juhendaja.

Teises poolfinaalis kohtuvad Pärnu Võrkpalliklubist kahel korral jagu saanud Bigbank Tartu ja TalTech, kes alistas kahel korral esiliigaklubi EstNor/Kiili.

Karikavõistluste finaal toimub nii naistele kui meestele 29. detsembril Saku Suurhallis.