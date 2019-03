Saaremaa rahamasinale tõmmati pidurit

Eelmisel hooajal Eesti tippvõrkpalli suure hooga (ametlike andmete ja konkurentide hinnangu kohaselt liiga suurima eelarvega) sisenenud Saaremaa võitis alustuseks kõik kolm tiitlit. Sel hooajal võideti esmalt karikasari. Seejärel tuli esimene tagasilöök, kui Balti liiga finaalis jäädi põnevusduellis 2 : 3 alla Tartu Bigbankile. Lõppenud nädalal tabas neid aga seni suurim ebaõnnestumine, kui Eesti meistrivõistluste poolfinaalis jäädi Pärnu Võrkpalliklubile alla mängudega 0 : 3. Otsustava kohtumise võitsid pärnakad võõrsil kaotusseisust 3 : 1. Viimases geimis lagunesid saarlased juba lootusetult.

„Seda ei julgenud küll uskuda, et seeria nii kiiresti läbi saab,” tunnistas Pärnu peatreener Avo Keel. „Kindlasti ei osanud ka saarlaste peatreener Urmas Tali midagi sellist arvata. Kõik eeldasid, et vähemalt neli mängu on vaja ikka mängida.”