Saaremaa peatreener enne euromängu Hispaania tippklubiga: ainult maksimumilähedane esitus viib edasi

Almeria meeskonna näol on tegu Hispaania kõrgliiga hetkeliidriga ja 11-kordse Hispaania meistriga, viimati võideti liiga aastal 2016, eelmisel hooajal pälviti hõbe. Lisaks on võidetud hulgaliselt superkarika ja karikavõistluste tiitleid. 1986. aastal loodud klubi on aastaid kaasa teinud ka eurosarjades, 90ndate lõpust kuni aastani 2010 osaleti pidevalt Euroopa tugevaimas klubisarjas Meistrite liigas. Viimati osaleti eurosarjas hooajal 2011/2012, mil alustati CEV Cupilt, ent langeti sealt välja ning jätkati Challenge Cupil.

Meeskonda kuulub ka mitu leegionäri: argentiinlasest diagonaalründaja Pablo Sergio Koukartsev, brasiillasest nurgaründaja Guilherme Hage Magnani, sidemängija Pei-Hung Huang Taiwanist ja temporündajad Dmitri Baranov (Venemaa), Nicholas Jay Amado (USA) ning Jean Pascal Diedhiou (Senegal).

Eelmises ringis alistas Almeria Austria klubi Grazi UVC Holdingu, Saaremaa oli 1/16-finaalis mäletatavasti üle Iisraeli klubist Kfar Saba Hapoel.

Peatreener Ioannis Kalmazidis rääkis oma esimese euromängu eel Saaremaa meeskonna eesotsas, et tugeva Hispaania klubi vastu tuleb näidata oma parimat mängu. "Oleme saanud hästi valmistuda ja oleme valmis ning ootame neid mänge suure põnevusega. Kõik mehed on enam-vähem terved, eks pisemaid muresid on alati, aga ei midagi tõsist. Peame nende vastu näitama oma parimat, maksimumilähedast mängu, kui tahame edasi pääseda, aga usun, et see on võimalik," rääkis juhendaja.