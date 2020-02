Saaremaa leegionär avab Kuuba võrkpalli tausta: palk 30 dollarit kuus ja liigat ei olegi

Kui korvpallis vaimustutakse USA Dream Teamist, siis võrkpallis võiks samasuguse unistuste koosseisu kokku panna Kuuba mängijatest. Paraku on pärast 2010. aastal hõbedaga lõppenud MM-i kukutud mutta. Tähtmängijad põgenesid välismaale ja visati koondisest välja. Tagatipuks räsis Kuuba rahvusmeeskonda 2016. aastal Soomes Tamperes toimunud grupivägistamise skandaal, mille tõttu pandi viis koondislast vangi. Seega polegi imestada, et 2018. aastal võitis mitme põhitegijata Eesti Challenger Cupi 3.–4. koha mängus Kuubat 3 : 0. Dream Teamist olid järele jäänud vaid varemed ja hunnik olekseid.

Sel hooajal Saaremaa võrkpalliklubi au kaitsev Javier Ernesto Jiménez Scull oli n-ö esimene pääsuke. Tema üleminek 2014. aastal Kreekasse PAOK-i oli esimene, mille Kuuba spordiministeerium heaks kiitis. Varasemad minejad – Osmany Juantorena, Wilfredo León, Robertlandy Simón, Yoandy Leal jpt – kergitasid lihtsalt kaabut ja lahkusid.

Pakkuge: mitu kana või õlut saab Kuuba koondise võrkpallur oma kuupalga eest kodusaarel osta? Või mitu korda rohkem teenivad Kuuba võrkpallurid Euroopas? Edasi lugedes saate ka teada, mida arvab Tampere intsidendi tõttu kapteniks saanud Jiménez Saaremaa klubist ja miks peab seda paremaks isegi oma kunagisest Itaalia kõrgliiga klubist ning mis on need kaks põhjust, miks ta on teinud Kuuba koondisega lõpparve.