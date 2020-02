Saaremaa klubi juhile lõbusa sõnumi saatnud Pupart: olen meeskonna üle superuhke!

Kaks head näidet on Keith Pupart ja Henri Treial. Treial lõi Challenge Cupi 1/8-finaali mängus Almeria Unicaja vastu 7 tõstest 5 maha (71%) ja hiilgas kuue punktiblokiga. Pupart tegutses stiilis Figaro siin, Figaro seal ehk noppis punkte igalt poolt, säras kaitses ja mis peamine – eksis vähe. Tema efektiivsus oli +10, parem oli see vaid 20 punktiga Saaremaa resultatiivseimaks kerkinud Daniel Macielil (+12).

„Minule endale tuli ka üllatusena, et suutsime nii enesekindlalt ja hästi mängida. Eks see kaotus, mis Saaremaal saime, andis meile nii palju motivatsiooni juurde, et kõik õnnestus,” rääkis Treial pärast 3:1 võitu Almeria Unicaja üle.

Veerandfinaalis ootab neid raudkõva vastane – Milano Powervolley. „Eesmärk oli eurosarjas veerandfinaali saada, mis nüüd edasi saab, eks me lähme võitlema ikka, kuid kindlasti tuleb raskem vastane ja peame veelgi keskendunumalt minema peale,” märkis Treial.

Pupart on korra varem Tallinna Selveriga Challenge Cupi veerandfinaali jõudnud. „Jah, minu jaoks on see teine kord, aga siin, Saaremaa võistkonna eest on see kuidagi eriti magus,” lausus Pupart. „Ma olen superuhke võistkonna üle, et näitasime, et oleme suutelised võitma ja tegime ära.”

Ta jätkas: „Alguses oli see serv, mis meil töötas. Nad olid selle vastu kahes esimeses geimis hädas. Kolmandas oli see klassikaline kolmas geim, seda on juhtunud mitmeid kordi. Lasime nad mängu, aga jällegi neljandas suutsime ohjad tagasi enda kätte võtta ja ära võita. See näitab võistkonna sisu.”