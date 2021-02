Saaremaa kindlustas viimase mänguga Balti liiga põhiturniiri esikoha

Saaremaa rünnakuid vedas täna taas Hindrek Pulk, kes tõi lõpuks 25 punkti (+15), 16 punkti (+3) panustas Rauno Tamme ja 15 (+11) Sauli Sinkkonen. Saaremaa vastuvõtt oli 65%, rünnakuid lahendati 43-protsendiliselt, blokist kogunes punkte 17 (koguni 7 blokki läks Sinkkoneni arvele) ja servil löödi 5 ässa ning eksiti 15 servil, kirjutas Volley.ee.

RTU poolel tõid Renars-Pauls Jansons ja Aleksandrs Avdejevs kumbki 14 punkti, Läti klubi vastuvõtt oli 66%, rünnak 39%, blokipunkte teeniti 13 ja servipunkte 5 (11 viga).

Saaremaal on nüüd tabelis 33 punkti ja teisel kohal olev Tartu Bigbank (27 punkti) ega Tallinna Selver (25 punkti) suuda neid enam püüda. Tartul on kõik mängud peetud, Selveril on jäänud kaks kohtumist pidada RTU-ga.

Tartu pidi täna samuti Lätis toimunud mängus tunnistama Jekabpilsi Luši 3:1 (25:22, 21:25, 25:20, 26:24) paremust. Tartu edukaim oli 20 punktiga (+10) Albert Hurt, 15 silma (+12) panustas Siim Põlluäär ja 14 (+4) Stefan Kaibald. Tartu vastuvõtt oli 52%, rünnak 51%, blokist saadi 8 ja servilt 4 punkti (19 viga).

Jekabpilsi edukaimana tõi 18 punkti (+7) Kristaps Smits. Lätlaste vastuvõtt oli 56%, rünnak 49%, blokiga teeniti 8 punkti nagu ka serviga (eksiti 15 pallingul).