Saaremaa kindlustas esikohta, Pärnu ja Selver kasutasid kodusaali eelise ära

Kolmas mäng lõppes Selver Tallinna 3:1 (28:26, 17:25, 25:20, 25:17) võiduga RTU/Robežsardze üle. Oliver Orav oli Selveri meeskonna resultatiivseim, tuues 24 punkti (+16), 14 silma (+1) lisas Matej Šmidl ja Karli Allik 12 (+6). Selveri vastuvõtt oli 52%, rünnak 42%, blokist saadi 12 ja servil 8 punkti (eksiti 14 servil). RTU kasuks tõi Gatis Garklavs 18 punkti (+6), Riia klubi vastuvõtt oli 40%, rünnak 41%, blokiga teeniti 10 punkti, servil löödi 6 ässa ja eksiti 10 pallingul.

Liigatabelis on Saaremaal liidrina 53 punkti, järgneb Bigbank Tartu 46 punktiga. Kolmandaks tõusis tänase võiduga Selver, kel on punkte 40. Jekabpils on 38 punktiga neljas, Pärnu 30 puntkiga viies.