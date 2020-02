Saaremaa eurosarja vastane pidi alla neelama mõru pilli ja on nüüd eriti vihane

Hispaania võrkpalliliiga liider ja siiani vaid ühe kaotuse saanud Almería jõudis poolfinaalis viiegeimilise lahingu järel finaali, kus neid ootas CV Teruel. Palma de Mallorcas peetud matš oli tuline ja heatasemeline, Teruel läks ette (26:24), Unicaja viigistas (25:20), Teruel läks uuesti ette (25:20), Unicaja viigistas taas (25:20). Ka viies geim oli äärmiselt tasavägine, kuid Teruel võitis selle 15:13 ning tulid kuuendat korda Hispaania karikavõitjateks. Saarlastele eurosarja avamängust tuttavaks saanud argentiinlane Pablo Kukartsev oli 29 punktiga üleväljamees, final-fouri MVP-ks valiti aga Terueli libero Aharón Gámiz.

Kaotus oli valus, võib isegi mingi paralleeli tuua Saaremaa kaotusega Eesti karikafinaalis Tartule, mõlemale oli see alles hooaja teine kaotus. Samas rõhutati, et kuna karikafinaali jõuti kõigest 9-10 mängijaga ning sealgi anti kõva lahing, siis selle üle võib tunda uhkust. Klubi president Ramón Sedeño ja peatreener Manolo Berenguel avaldasid mängu järel arvamust, et nüüd tuleks valu leevendamiseks kindlasti Saaremaa Challenge Cupi 1/8-finaalis kotti panna.

Midagi kerget ei oodata, ehkki Kuressaares oli Hispaania klubi parem 3:2. „Saaremaa on kompaktne ja tugev meeskond, mille fännid toetavad kõvasti omasid,” tunnistas Sedeño klubi kodulehe vahendusel, et Kuressaares nähtu oli muljet avaldav. Nagu ka fakt, et neljapäeval Almerías peetavale kordusmängule reisib 30 Saaremaa fänni. „See on märk sellest, kui suur usk on neil oma meeskonda,” lisas Berenguel. „Reis on väga pikk, ja pange tähele, nagu võisite juba eelmine kord näha, nad avaldavad kõva survet ning ei puhka kunagi – isegi mitte vee joomiseks.”