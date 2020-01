Saaremaa ei andnud TalTechile sõnaõigust, Selver samuti võidukas

Liigatabelis lahutab nüüd Saaremaad liider Bigbank Tartust vaid üks punkt, punkte on kahel esimesel vastavalt 40 ja 39. Kolmandat kohta hoiab Jekabpilsi Luši 34 punktiga. Selver jätkab samuti 34 punktiga neljandana, viies on Pärnu VK 21 punktiga. TalTech on 15 punktiga seitsmes.

