Saaremaa Balti liiga finaali tüürinud Urmas Tali: õhtul vaatame, kas laseme verd või ei lase

Saaremaa üllatas sellega, et lülitas algkoosseisu Karli Alliku ja Samuel Boehmi (välja jäid senised põhitegid Siim Põlluäär ja Rauno Tamme) ning üldse tegi palju vahetusi. Kokku said mänguaega koguni 12 mängijat, Boehm tõi 15, Fabian Plak ja Eddie Rivera 11, Harri Palmar 10 ja Siim Põlluäär 9 punkti.

„Tahtsingi kogu rosteri läbi käia. Arvan, et mõlemal kuuikul on kvaliteeti piisavalt, et RTU-ga hakkama saada,” selgitas Saaremaa juhendaja Urmas Tali. Kas ka homseks finaaliks on algkooseisus oodata sama põhjalikku verevahetust? „Täna õhtul vaatame, kas laseme verd või ei lase,” ei soovinud Tali kõiki kaarte konkurentide jaoks lauale lüüa.

Kolmandas geimis lahkus platsilt vigastada saanud Rivera, teda asendas Helar Jalg. Kui hull temaga lugu on? „Ei tea. Kukkus põlve peale, eks paistab. Aga see nägu, mis tal praegu ees on, ütleb, et homme mängib ta igal juhul,” kommenteeris Tali.

Häda tegi endale ka Jalg, kes sai küll lõpuni mängida. Kas vigastused on murekoht ja saad sa ikka rahulikult magada? „Mis mu unel viga on, minul on südametunnistus puhas!” vastas Tali, et unega pole tal probleeme olnud.

Teises poolfinaalis kohtuvad Pärnu ja Tartu Bigbanki, Tali tahaks finaalivastaseks Pärnut. „Pärnut on alati hea finaalis võita,” kuulutas ta enesekindlalt.