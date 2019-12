Saaremaa alustab eurohooaega Iisraeli hõbedameeskonna vastu

Saaremaa VK peatreener Urmas Tali ütles, et edu saavutamiseks tuleb avamängus tegutseda ilma suuremate ärakukkumisteta. "Vastase näol on tegu sellise klassikalise meeskonnaga, kus on kaks head nurka ja korralik diagonaal. Kogu info on meil olemas ja läbi töötatud ning täna õhtul teeme ka pikema videokoosoleku mängijatega. Oma võimalusi hindan headeks, ent selge on, et kodus tuleb väga hea mäng teha, muidu läheb meil võõrsil väga raskeks, et avaringis midagi korda saata," rääkis peatreener. "Võtame seda mängu väga tõsiselt, ka laupäevane liigakohtumine Jekabpilsiga näitas, et kui me teatud asjad ära unustame, siis oleme kohe tagaajaja rollis. Eurosarjas on parandamisruumi väga vähe, seega totaalset ärakukkumist ei saa me endale lubada. Hetkel on mängijad terved ja ka pisemad tervisemured kontrolli all," lisas Tali.

Saaremaa klubi on sel hooajal eesmärgiks seadnud vähemalt kolmandasse ringi jõudmise. "Eesmärgid on kindlasti sellest ringist edasi saada, kaugem eesmärk on jõuda vähemalt kolmandasse ringi välja. Mõistagi tuleb minna samm-sammult, aga sellised eesmärgid on klubi seadnud. Usun, et meie meeskond on piisavalt heas seisus ja ka koosseise vaadates ei tohiks me esimesest vastasest kehvemad olla," ütles Saaremaa klubi mänedžer Hannes Sepp.

Korduskohtumine peetakse 17. detsembril Iisraelis.

Päev hiljem, neljapäeval võõrustab Pärnu Võrkpalliklubi CEV Challenge Cupi 1/16-finaalis Horvaatia klubi Mladosti Ribola Kaštelat. Pärnu alustas eelringist, kus alistas Rootsi meisterklubi Linköpingu.