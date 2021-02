Saaremaa alistas Pärnu ja teenis vaheringis esimesed punktid

Saaremaa edukaimana tõi Hindrek Pulk 24 punkti (+17), 13 punkti (+9) lisas Keith Pupart ja 11 (+4) Sauli Sinkkonen. Saaremaa meeskonna vastuvõtt oli 51%, rünnak 52%, blokiga teeniti 9 ja serviga 2 punkti (eksiti 13 pallingul), vahendas volley.ee.

Pärnu meeskonna resultatiivseimana kogus 16 punkti (+7) Kristaps Platacs, 11 silma (+5) panustas Atvars Ozolins ja 10 (+8) Toms Švans. Pärnu vastuvõtt oli 58%, rünnak 50%, blokist saadi 3 punkti ja servil löödi 3 ässa ning eksiti 13 pallingul).

Pärnul oli esmakordselt mänguks üles antud viimane täiendus Aleksandr Popletejev, Saaremaal Michael Keegan.

Vaheringis on 6 punktiga esikohal Selver Tallinn, sama palju punkte on Bigbank Tartul. Saaremaal on kolmandana 3 punkti ja Pärnul on neljandana samuti 3 punkti. TalTech pole punktiarvet avanud. Pärast 28. veebruaril lõppevat Credit24 Meistriliiga põhiturniiri muutub aga ka vaheringi seis, sest Eesti võistkonnad saavad pärast põhiturniiri lõppu vahegruppi kaasa stardipunktid 5 p.-1 p. (põhiturniiri 1. asetus 5 punkti, 2. asetus 4 punkti, jne.).