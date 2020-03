Saali- ja rannavollet mängiv Šadeiko harjub USA elu ja teistmoodi võrkpalliga

Saalivõrkpall on tegelikult väga erinev võrreldes Eestiga või Euroopaga üldiselt. Minu jaoks olid täiesti uued reeglid need, et näiteks libero võib käia servimas tempomängija eest ja mängijat võib sisse-välja vahetada rohkem kui ühe korra. Näiteks üks nurgamängija vahetati meil iga kord välja, kui aeg oli servima minna, sest ta kaitsemäng polnud nii hea ja teda vahetati alati teatud mängijaga, keda nimetatakse “defensive specialist” (kaitsespetsialist-tõlk) ehk tema koht tiimis ongi puhtalt kaitsemäng tagaliinis. Kui tema kord oli etteliini minna, siis vahetati nad uuesti tagasi. Üldiselt oli alguses kõik väga uus mu jaoks, sest keskendutakse hoopis teistele asjadele kui Eestis. Mäng on kordades kiirem ja see nõuab harjumist ning pall on ka veidi kergem.

Rannas mängisid ameeriklanna Bea Wattoniga kaheksa mängu, kuidas hindad seda osa hooajast?

Ma väga nautisin rannahooaega nii palju kui meile seda oli... Beaga klappis mäng kõige paremini ja olime väga sarnased mängijatena. Me olime esipaar esimesest turniirist alates, aga see õnneks ei tähendanud, et meie õlgadel oleks ka kõige raskem koorem olnud.

Ka rannavõrkpall on erinev Eestist. Rannatiim koosneb viiest paarist. Igal turniiril hakkavad kõik viis paari samal ajal mängima ja võidab kokkuvõttes see kool, kellel rohkem paare võidab. Nii et kokkuvõttes ei võida kunagi üks paar, vaid kogu tiim/kool. Kuna Oregonis on rannavolle väga uus ala, siis ei saa me veel suuri ennustusi teha, et kuidas meil hooaeg peaks minema jne, aga iga aastaga on näha arengut paremuse poole. Hetkel ma ei oska tõesti veel öelda, et kumma ma lõpuks valin, pigem arvan, et see selgub täitsa ülikooli viimasel aastal alles. Ülikooli eest mängin kindlasti mõlemat.

Treenid hetkel õe ja õehemehega peamiselt ÜKEt?

Hetkel ei saa väga midagi muud peale ÜKE teha, sest kõik kohad on kinni nagu ka Eestis. Õnneks on mul kaks tippsportlast siin kõrval, kes teavad väga hästi, kuidas praeguses olukorras treenimisest maksimum võtta. Treenerid Oregonist saadavad ka igal nädalal kava, mida tegema peaksime, kas siis palliga tehnikat või üldfüüsilist.

Eks praegune olukord mõjutab ikkagi kõvasti kõike, mis seotud ülikooliga. Kool on kõik arvutipõhine ja trenni teeme iseseisvalt. Kõige suurem muutus vast ongi kooli osa, et kõik peavad võimalikult kiiresti kohamema sellega, et tunnid on onlines ja ei saa enam küsida õpetajalt kohe, kui midagi vaja teada.