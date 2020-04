Saade “Kuldne geim” | Võrkpallikoondise uute treeneritega valikute tagamaadest, niiditõmbajatest ja üllatustest

Juttu tuli muuhulgas järgnevatel teemadel:

*kuidas ajal, mil juuksurid on suletud, juuste ja habeme lõikamisega toime tulla?

*kuidas juhtus nii, et senisest naiste koondise abitreenerist Oliverist sai nüüd meeste koondise abitreener?

*kelle asemel pakuti viimasel hetkel naiste koondise abitreeneri rolli Andresele?

*kes tõmbab Eesti koondistes täna "niite"?

*millised on koondiste uued peatreenerid Lorenzo Micelli ja Cedric Enard?

*kas pika pausi järel koondisse naasev Anna Kajalina on tugevam mängija kui Kertu Laak?

*milline võiks välja näha naiste koondise algkoosseis?

*kas naiskonna kogenud põhimängijad ja verinoored liitujad sobivad koos treenima?

*mis on naiste koondise suurim murekoht?

*TeamShieldi küsimusmäng puudutab Oliveri ja Akaa Volleyt.

*kas rahvusmeeskonna kandidaatide nimekiri oli ootuspärane?

*kas koondised on alaliiduga arutanud ka võimalikku plaani treenida eraldi väikestes gruppides, vältides lähikontakti?

*kas Markkus Keel on valmis Kert Toobali kodusel EM-il üle mängima või on tasemevahe veel tuntav?

*kas Oliver Venno on täna parem mängija kui Renee Teppan?

*kelle koondisest eemalejäämine on kõige kurvem ja kelle nimekirja pääsemine pakkus suurima üllatuse?

"Kuldne geim", 56. osa: