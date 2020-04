Saade "Kuldne geim" | Spordi asekantsler Tarvi Pürn annab aru – mille põhjal ja kui palju hakatakse klubidele toetusi jagama?​

Aastatel 2009-2016 Eesti võrkpalli juhtinud Pürniga keskendume mõistagi praegusel ajal eriti aktuaalsele riiklike toetuste teemale, mis puudutab nii meie võrkpalli kui ka laiemalt spordi jätkusuutlikust väga tõsiselt. Ent juttu tuleb mõistagi muustki.

Muuhulgas tuleb jutuks:

*Kuhu kadus Andrese habe ja mis saab Rivost kui treenerist?

*Kuidas poolakate püksid enne otsustavat EM-valikmängu Eestiga roosaka tooni said?

*Kuidas mõjutas koondiste edu alaliidu eelarvet?

*Kes oli alaliidu endise presidendi Vilja Savisaar-Toomasti lemmikmängija?

*Miks otsustas alaliit vahetada 2014. aastal Eesti koondise peatreenerit, tuues Avo Keele asemele Gheorghe Cretu?

*TeamShieldi küsimusmängus uurime finaalturniiridel käinud Eesti koondiste kohta.

*Rannavõrkpallureid on ilmselt ootamas ees head sõnumid.

*Valitsuse kolme miljoni euro suurusest lisarahasüstist saavad sportmängude alaliidud ja meistriliiga klubid 1,2 miljonit. Kui palju ja mille alusel läheb toetusest võrkpallile?

*Kes jaotab raha klubide vahel ära – kas riik või alaliit?

*Kas Eesti meistriliigaklubid elavad koroonaviirusest tingitud kriisi üle?

“Kuldne geim”, 59. osa: