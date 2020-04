Saade “Kuldne geim” | Ootamatu vangerdus: Tõnis Niinemetsast sai eriolukorras Eesti võrkpallikoondiste uus peatreener

*Miks palkas Eesti võrkpalliliit eriolukorras uueks peatreeneriks just Tõnise?

*Kui suur on Tõnise palk ja kust raha võetakse?

*Kas Tõnis teeb tööd tõesti ainult 9-st 5-ni?

*Kuidas on võimalik treenida naisi ja mehi samaaegselt?

*Millise Eesti koondise mängijaga on uuel treeneril tulnud probleeme ette juba enne esimest treeningut?

*Mida muudab Tõnis kapten Kert Toobali tegutsemises?

*Miks peavad mängijad nädalavahetuseti tantsimas käima hakkama?

*Tõnis vastab kriitikutele nende enda relvaga;

*TeamShieldi küsimusmäng: kas tead, millisest tuntud spordiajakirjanikust ja näitlejast on jutt?

*Tõnise lapsepõlv Rakveres ja Väike-Maarjas. Kuidas sai temast võrkpallur?

*Treener Mati Merirand kui autoriteet ja isakuju;

*Mida mäletab Tõnis võistluskaaslastest Martti Juhkamist, Ardo Kreegist ja Ronald Järvest?

*Võsu rannavõrkpall Mikk Mikiveri, Mati Meriranna ja Lembitu Kuuse seltsis;

*Kui kerge või raske on olla näitlejal, keda kogu Eesti peab eelkõige pullivennaks?

*Kas Tõnis tunneb monotükke tehes puudust kaasnäiteljatest?

*Mis saab siis, kui sõnad etenduse ajal ära ununevad?

*Kas Tõnis kannab ka kodus sarnast rolli nagu laval?