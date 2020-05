Saade “Kuldne geim” | Külas Martti Juhkami - mis saab Eesti ja Euroopa võrkpallist pärast koroonat?

Olgugi et laia haardega rakverelasega leiaks jututeemasid lõpmatuseni, otsustasime seekord keskenduda just võrkpalliturul toimuvale, analüüsides nii Euroopa võrkpalliliigade kui ka Eesti klubide hetkeseisu ning hinnates Robert Tähe ja Timo Tammemaa siirdumist Poola seitsmekordse meistri Rzeszowi Asseco Resovia ridadesse.

Saadet veavad Karl Rinaldo ja Andres Toobal.

Saates tuleb muuhulgas jutuks:

*kellega mängib Martti suve esimeses pooles rannavollet;

*miks on tänavu meie võrkpallureid ootamas ees eriline koondisesuvi;

*kas Martti jätkab karjääri Friedrichshafenis;

*Lõuna-Ameerikas toimuv mõjutab kõvasti Euroopa võrkpalliturgu;

*kas Poola kõrgliigast saab maailma tugevaim liiga;

*kas Martti kuulub oma 30+ vanusega võrkpalliturul n-ö ohugruppi;

*mis meelitaks Martti tagasi Eesti liigasse mängima;

*kas kriis võib tekitada võrkpallikaardile uued ühendliigad;

*õllejoomine pärast mängu – erinevates riikides erinevad suhtumised;

*TeamShieldi küsimusmäng: uurime ühe Martti kunagise koondisekaaslase kohta;

*kas Robert Täht ja Timo Tammemaa üleminekut Resoviasse võib nimetada täistabamuseks;

*kui suur on tõenäosus, et Täht ja Tammemaa kuuluvad Resovias põhikoosseisu;

*kellega Täht ja Tammemaa koha eest põhikoosseisus võitlema asuvad;

*Poola kõrgliiga kui maailma kõige paremini turundatud liiga;

*klubidel on keeruline meeskonda komplekteerida, sest valitsuse hinnangul tuleb sügisel koroona teine laine;

*millise meeskonna peaks Saaremaa Võrkpalliklubi uueks hooajaks kokku panema;

*tervitame Aare Albat.

“Kuldne geim”, 62. osa: