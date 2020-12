Saade “Kuldne geim” | Aastalõpu eri: vastsed karikavõitjad räägivad suu puhtaks - kas Raadikule keelati finaalis tõsta?

Rivo Vesiku puudumisel võtavad tavapärastest liikmetest Manta Maja stuudios koha sisse vastsed karikavõitjad Andres Toobal ja Renee Teppan ning saatejuht Karl Rinaldo, ent saates lööb kaasa ka üllatuskülaline.

Erilised tänusõnad lähevad aasta viimases saates teele meie toetajate Credit24, Karo Metsa, 4Sporti ja Patreoni kasutajate suunal, samuti oleme videosalvestuse osas tänulikud Taavi Lüütsepale ja Baltic Broadcastingule.

Saates tuleb muuhulgas jutuks:

*Kas Tallinna Selveris on karikavõiduga saabunud 10 000-eurone preemia juba laiali jagatud?

*Mis Andrest ja Reneed eelmist, Tartus Alar Rikbergi ja Kristjan Kaisiga lindistatud saadet kuulates pead vangutama pani?

*Kas Selver oli finaalis Tartu Bigbankist natuke või selgelt parem?

*Millal Selver end finaalmängu ajal ebamugavalt tundis?

*Milliste Selveri mängijate kohta küsis Renee mängu ajal: “Kas nad teevad meelega vastupidiseid asju?”

*Kas Andrus Raadikule keelati finaali alguses tõsta?

*Eriline tähistamine: karika sai Selver kätte tühja tribüüni ees. Kui kauaks rõõmuhetki jagus?

*Kuulajate küsimused puudutavat Mihkel Nuuti, Eesti vollepaare, positsioonivahetusi, Eesti – Soome liigat ja muud.

*Ajalooarhiividest võetakse välja võrkpallijalatsid, mille suurus on “50”. Millisele Eesti koondislasele need kuuluvad?

*Võrkpall24 portaali 2020. aasta kümme loetumat artiklit.

*Kas Renee peab veetma 31. detsembri õhtu peatreener Rainer Vassiljevi kõrval?

“Kuldne geim” – aastalõpu erisaade: