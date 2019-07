Rongi alt välja tulnud Nõlvak ja Tiisaar jõudsid Edmontonis veerandfinaali

Kaheksandikfinaalis alistasid Nõlvak ja Tiisaar 2:1 (14:21, 22:20, 15:9) Saksamaa duo Nils Ehlers - Lars Fluggeni.

Alagrupis said eestlased ühe võidu ja ühe kaotuse, 1/16-finaalis saadi jagu šveitslastest Quentin Metralist ja Florian Breerist 2:0 (21:17, 21:19).

"Kui eile saime teada, mis tunne on 14:7 seisust kaotada, siis täna saime kogemuse mis tunne on 10:15 seisust rongi alt välja tulla ja võita. Kui keegi tahab omal nahal järgi proovida, siis annan vihje, et teine varjant on oluliselt meeldivam, aga esimest varianti on oluliselt lihtsam järgi teha," seisab Nõlvak-Tiisaare Facebooki lehe postituses.

"Mängud on siin olnud põnevad, täitsa trillerid. Täna suutsime kaks korda rongi alt välja tulla ja mõlemad mängud enda kasuks pöörata. 2:0 Sveitsi paari Metral/Breer vastu, kus teises geimis tegime eelnevalt mainitud lõpuspurdi. Teises mängus Ehlers/Flüggeni vastu pärast kindlat loputust esimeses geimis 14:21, haarasime napi võidu teises ning kolmandas juba domineerisime 15:9."